Семенович рассказала, как ее "украли" со сцены

Певица Анна Семенович рассказала в беседе с kp.ru о нестандартной ситуации на корпоративах.
Семенович вспомнила, что ее однажды «украли» со сцены во время выступления группы «Блестящие» на свадьбе. На тот момент она только вступила в коллектив. Пьяный гость схватил артистку и перевернул ее.
«Со словами «Какая симпатичная новенькая» куда-то меня потащил. Директор с охраной буквально вырывали меня у него из рук», — поделилась Семенович.
Певица отметила, что на следующий день мужчина извинился перед ней и прислал букет цветов. Музыкантка простила его за данный инцидент.