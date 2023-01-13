Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+7° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
1 час назад

Анна Семенович рассказала, как ее "украли" со сцены на выступлении "Блестящих"

Газета.Ruиещё 1

Певица Анна Семенович рассказала в беседе с kp.ru о нестандартной ситуации на корпоративах.

Семенович рассказала, как ее "украли" со сцены
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Семенович вспомнила, что ее однажды «украли» со сцены во время выступления группы «Блестящие» на свадьбе. На тот момент она только вступила в коллектив. Пьяный гость схватил артистку и перевернул ее.

«Со словами «Какая симпатичная новенькая» куда-то меня потащил. Директор с охраной буквально вырывали меня у него из рук», — поделилась Семенович.

Певица отметила, что на следующий день мужчина извинился перед ней и прислал букет цветов. Музыкантка простила его за данный инцидент.

Звёзды,Анна Семенович,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители