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1 час назад

Полина Гагарина рассказала о причине экстремального похудения

Super.ru

Практически каждое фото певицы в Сети вызывает невероятно бурную реакцию ее поклонников: одни восхищаются ее стройностью, другие подозревают в анорексии.

Гагарина рассказала о причине экстремального похудения
Фото: Super.ruSuper.ru

Сама же Гагарина неоднократно признавалась, что худоба вызвана не жесткими диетами, а бешеным графиком съемок и любовью к спорту. В новом интервью ОК! девушка в очередной раз ответила на вопрос о фигуре, правда, упомянув, что сейчас вынуждена прекратить тренировки из-за длительного расстройства сна.

«Сейчас, например, я не занимаюсь спортом, поскольку у меня уже долгое время бессонница. Нельзя тренироваться и нагружать организм», — призналась Полина.

Она добавила, что расстройство сна вызвано постоянными эмоциональными переживаниями, которые во многом связаны и с переменами в личной жизни. Вероятно, исполнительница имела в виду развод с бывшим супругом Дмитрием Исхаковым.

Полина призналась, что тяжелые жизненные ситуации привели ее к рекордному похудению. «Организм приходит в какую-то мобильность, чтобы было легче, и сбрасывает еще 5 кг. В результате 48 кг, я никогда раньше не была в таком весе. Это очень мало, сейчас я уже набрала. Были серьезные перемены в личной жизни, я думаю, все понимают, о чем я говорю. Это такой сложный, переломный процесс, который должен был случиться когда-то», — поделилась Полина.

К счастью, сейчас эмоциональный фон певицы, по ее же словам, пришел в норму. Она чутко относится к своему внутреннему состоянию и уже готова открыть сердце для новых отношений. «Я бы очень хотела влюбиться, это бы меня поддержало», — призналась Полина в интервью.

Надеемся, звезда обязательно встретит того самого, который будет носить ее на руках и откармливать пирожками!

Звёзды,Полина Гагарина,
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