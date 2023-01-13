Джей Ло придает одежде изюминку стиля Барби

У Дженнифер Лопес довольно богатый опыт в романтических комедиях, ведь она снималась во многих культовых фильмах. Но когда дело доходит до её внешнего вида, звезда, как правило, выбирает классические силуэты с соблазнительными акцентами. Однако последний наряд актрисы во многом соответствует образам её экранных героинь.

Фото: Mainstyle Mainstyle

В своих социальных сетях поп-дива опубликовала фото, на которых она одета в розовое с ног до головы. Комбинация состояла из миди-платья из джерси с рюшами и цветочными деталями на плече, а сверху певица накинула розовый кожаный тренч от любимого дизайнера Магды Бутрим. Лопес дополнила образ бледно-розовыми босоножками от Femme Niche, белой кожаной сумкой от Coach (из коллекции бренда осень-зима 2021) и золотыми украшениями.