43-летняя Кейт Хадсон раскрыла способ отказаться от бюстгальтера

Американская актриса Кейт Хадсон раскрыла собственный способ отказаться от бюстгальтера. На эту тему она высказалась в новом видео, опубликованном на YouTube-канале британской версии журнала Vogue.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

43-летняя знаменитость на камеру рассказала журналистам о содержимом своей сумки итальянского бренда Fendi. Выяснилось, что телезвезда постоянно носит с собой стикини (силиконовые наклейки для сосков), чтобы надевать их под одежду вместо нижнего белья.

«Мне приходится иметь их под рукой из-за нелюбви к бюстгальтерам», — уточнила она.

По словам Хадсон, с помощью упомянутых накладок ей удается выглядеть скромно в любых нарядах.

«Таким образом моя грудь не становится предметом широкого обсуждения», — высказалась в заключение собеседница издания, не раскрыв при этом бренд упомянутых стикеров.