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44 минуты назад

43-летняя Кейт Хадсон раскрыла способ отказаться от бюстгальтера

Lenta.ru

Американская актриса Кейт Хадсон раскрыла собственный способ отказаться от бюстгальтера. На эту тему она высказалась в новом видео, опубликованном на YouTube-канале британской версии журнала Vogue.

43-летняя Кейт Хадсон раскрыла способ отказаться от бюстгальтера
Фото: Lenta.ruLenta.ru

43-летняя знаменитость на камеру рассказала журналистам о содержимом своей сумки итальянского бренда Fendi. Выяснилось, что телезвезда постоянно носит с собой стикини (силиконовые наклейки для сосков), чтобы надевать их под одежду вместо нижнего белья.

«Мне приходится иметь их под рукой из-за нелюбви к бюстгальтерам», — уточнила она.

По словам Хадсон, с помощью упомянутых накладок ей удается выглядеть скромно в любых нарядах.

«Таким образом моя грудь не становится предметом широкого обсуждения», — высказалась в заключение собеседница издания, не раскрыв при этом бренд упомянутых стикеров.

В октябре 2022 года телеведущая случайно оголила грудь на съемках рекламы. Британская актриса и телеведущая Аманда Холден позировала в банном халате, после чего сбросила его и моментально облачилась в коктейльное платье. Подписчики обратили внимание, что за доли секунды перед сменой кадров знаменитость обнажила свое тело.

Звёзды,Аманда Холден,Кейт Хадсон,
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