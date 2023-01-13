Поклонники раскритиковали Кожевникову за лишний вес

Кроме того, отмечается, что Мария Кожевникова посетила премьеру фильма без своего супруга Евгения Васильева , чем подогрела распространявшиеся слухи о проблемах в браке.

Актриса решила выйти на связь с поклонниками и прокомментировала свой первый после перерыва выход в свет. Мария отметила, что намеренно пренебрегла своим внешним видом. Это связано с тем, что актриса опаздывала на премьеру. При этом она подчеркнула, что изменения в ее фигуре не являются на данный момент важным для освещения событием. Кожевникова также опровергла слухи о проблемах в браке.