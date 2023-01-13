Поклонники раскритиковали Кожевникову за лишний вес

Поклонники раскритиковали звезду сериала «Универ» Марию Кожевникову за лишний вес. Об этом сообщает издание «7 дней».
На днях актриса появилась на премьере фильма режиссера Гая Ричи «Операция «Фортуна»: искусство побеждать». На красной дорожке актриса появилась в мешковатой одежде, при помощи которой пыталась скрыть лишние объемы в области талии.
Кроме того, отмечается, что Мария Кожевникова посетила премьеру фильма без своего супруга Евгения Васильева, чем подогрела распространявшиеся слухи о проблемах в браке.
Актриса решила выйти на связь с поклонниками и прокомментировала свой первый после перерыва выход в свет. Мария отметила, что намеренно пренебрегла своим внешним видом. Это связано с тем, что актриса опаздывала на премьеру. При этом она подчеркнула, что изменения в ее фигуре не являются на данный момент важным для освещения событием. Кожевникова также опровергла слухи о проблемах в браке.