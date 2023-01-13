Скорость Светы: почему Ходченкова расстается с мужчинами

Большинство героинь Светланы Ходченковой – успешные во всех отношениях барышни. Самой Светлане тоже есть чем похвастаться. Она сегодня считается одной из самых востребованных актрис страны.
Правда, по части личной жизни звезда экрана своим героиням уступает. По крайней мере, к своему 40-летнему юбилею, который она отметит 21 января, Светлана Ходченкова подошла в одиночестве. Почему же рядом с прославленной актрисой так и не появилось надёжное плечо?
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История восхождения Светланы Ходченковой немного смахивает на сюжет о Золушке. Правда, росла будущая звезда экрана не с мачехой, а с любящей мамой, которая в одиночку поднимала дочь.Светлана вспоминала, как в детском саду по вечерам забивалась в дальний угол, чтобы не видеть, как за другими детьми приходят отцы. В школе чуть не плакала от обиды, когда одноклассники обсуждали планы на выходные. Кто-то с родителями собирался за город, кто-то в театр. Светина мама работала без выходных. Ранним утром она работала дворником, днём вкалывала маляром-штукатуром на стройке, а по вечерам мыла подъезды в многоэтажке. Лет в 12 будущая звезда экрана начала мыть лестницы вместе с мамой.
«Это было серьёзное испытание для самолюбия: прижиматься с грязной тряпкой в руках к стене, когда по выдраенным тобой ступенькам сбегают вниз ровесники, молча сжимать зубы, когда тебе под руки кто-то нарочно бросает окурок…» – вспоминала Ходченкова.
Чтобы избавиться от чувства неполноценности, будущая звезда поступила в школу моделей Славы Зайцева. После её окончания стройную длинноногую красавицу сразу взяли в одно из самых известных модельных агентств. И уже через пару месяцев она отправилась в Париж.
Карьера модели рухнула практически в одночасье. После очередного показа один из богатых клиентов агентства предложил своё покровительство. Обещал машину и квартиру. Она тогда решила, что подобный способ борьбы с безденежьем всё-таки не для неё. Из агентства пришлось уйти.
Однако и экономическое будущее её тоже не прельщало. И юная Светлана отважилась поступать на актёрское. Правда, в большинстве театральных вузов она провалилась. Но в Щукинское училище поступить всё же удалось.
На фоне всех треволнений Ходченкова начала усиленно набирать вес и в результате превратилась из тростиночки в «музу Ренуара». По крайней мере, именно так назвал её Станислав Говорухин, когда Ходченкова пришла к нему на пробы. Причём ассистенты режиссёра предполагали её на роль младшей сестры главной героини. Киномэтр же решил иначе.
20-летняя Светлана стеснялась своих знаменитых партнёров – Александра Балуева, Инны Чуриковой и Ирины Купченко. А вот с самим Станиславом Говорухиным у неё сразу же установились тёплые дружеские отношения.
Позже светские сплетники судачили о романе между 67-летним режиссёром и юной актрисой. Говорили, что Говорухин даже собирался уйти из семьи, но жена не дала ему развода. По другой версии, Ходченкова не захотела связывать свою жизнь с маститым режиссёром, который пытался ею управлять не только в кино, но и в реальной жизни.
Судя по тому, с какой обидой позже отзывался об актрисе сам Говорухин, доля правды в этих слухах была.
«Могла бы быть великой актрисой, но… оказалась немножко неумненькой. Что поделаешь, если мозгов у человека не хватает», – сетовал режиссёр.
По его словам, он призывал Ходченкову не худеть, дабы сохранить индивидуальность, и не сниматься в дешёвых сериалах. Но безрезультатно. Ходченкова села на диету, вернулась к модельным параметрам. И стала, по словам прославленного режиссёра, такой, как все.
«Не хватило ей терпения, захотелось побыстрее денег получить, квартиру купить. Понять, конечно, можно: жили они трудновато. Но, к сожалению, большой звезды из неё уже никак не получится», – сетовал он.
Однако вопреки мрачным прогнозам, Ходченкова превратилась в любимую актрису отечественных режиссёров, вошла в число самых высокооплачиваемых актрис и даже умудрилась пробиться в Голливуд. В проектах «Шпион, выйди вон!» и «Росомаха: Бессмертный» её партнёрами были Хью Джекман и Колин Ферт. А вот с личной жизнью дела обстояли менее блестяще.
С Владимиром Яглычем они учились в «Щуке» с разницей в один курс. Позже вместе снялись в сериале «Моя Пречистенка», где сыграли страстно влюблённых супругов. По словам Ходченковой, она видела в Яглыче только коллегу. Он же вовсю пытался за ней ухаживать – приглашал в кафе, поздравлял с днём рождения и с радостью пользовался возможностью обниматься в кадре. В конце концов Яглыч не выдержал и предложил встречаться, а спустя время решительно позвал замуж.
Они были удивительно красивой парой. Правда, Яглыч с недовольством воспринимал, что жена периодически появлялась обнажённой – то на экране, то в журнале «Плейбой». Со временем к ревности прибавились и комплексы по поводу её большей успешности. Бурные ссоры становились всё чаще. Во время одной из них, говорят, Яглыч позволил себе поднять руку на знаменитую жену.
После этого Светлана перебралась в отдельную квартиру, а спустя время пара публично объявила о расставании. В качестве причины Ходченкова сослалась на непримиримые противоречия.
«Решение принимали вместе. Мы поняли, что однажды просто поубиваем друг друга», – признавал сам Яглыч.
В одиночестве Светлана промаялась недолго – вскоре её стали замечать с бизнесменом Георгием Петришиным. Они познакомились в клубе для любителей игры «Мафия». По признаниям Ходченковой, она влюбилась в Георгия с первого взгляда.
Правда, новый избранник был на три года младше и, как в своё время и Яглыч, пользовался репутацией ловеласа. Среди его бывших подружек значились Анфиса Чехова, Настя Задорожная, Вика Дайнеко и Рита Дакота.
Однако вопреки ожиданиям бизнесмен оказался серьёзен в своих чувствах. И через четыре года отношений позвал звёздную избранницу замуж. И сделал это по всем мелодраматическим канонам. На поклоне актёров после спектакля «История любви. Книга ошибок» он выбежал на сцену, встал перед шокированной Ходченковой на одно колено и протянул кольцо. Под оглушительные аплодисменты зала и крики «браво!» Светлана ответила ему согласием.
«Я абсолютно уверена в человеке, который рядом со мной, я уверена в своём завтрашнем дне. Раньше этого не было», – делилась она позже.
Свадьбу наметили на весну будущего года. Но до неё дело так и не дошло. О причинах расставания ни тот, ни другой не распространялись. Уверяли, что расстались мирно и по обоюдному согласию.
На какое-то время место рядом с прославленной актрисой занял 38-летний Кирилл Маслиев, занимавший крупную должность в московской бизнес-корпорации. Говорили, что ради звёздной избранницы Маслиев даже ушёл от гражданской жены, с которой растил трёхлетнего сына. Однако эти отношения долго не продержались.
Светлане приписывали роман и с партнёром по спектаклю «История любви. Комедия ошибок» Дмитрием Малашенко. Но она сама это отрицала.
А вскоре подоспела новость, что Светлана спустя два года расставания вернулась к своему жениху. Вдвоём они засветились на парочке заморских курортов. А потом стали жить вместе.
«Это любовь, причём взаимная!» – уверяла звезда экрана.
Однако испытания временем эта любовь так и не прошла. И уже через год Петришина стали замечать в компании молодой модели Леси Кафельниковой, которая, похоже, и вытеснила из его сердца знаменитую актрису.
Ходченковой же молва принялась приписывать роман с Семёном Слепаковым, с которым они работали над сериалом «Домашний арест».
Они вместе появились на вручении премии «Человек года» журнала GQ и, по словам гостей мероприятия, выглядели влюблёнными. Позже их видели на экскурсии в Эрмитаже, где они, не стесняясь публики, якобы целовались.
Известие о том, что Слепаков развёлся со своей женой, только усилило слухи о звёздном романе. Но даже неофициальных подтверждений он не получил.
Сегодня о личной жизни Светланы Ходченковой ничего не слышно – актриса старательно скрывает эту часть своей биографии. Так что, похоже, даже если заветный сказочный принц и появится рядом со знаменитостью, публика узнает об этом не скоро.Ранее сайт Pravda-nn.ru рассказал, почему Оксана Фёдорова не нашла счастья за границей.