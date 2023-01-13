Скорость Светы: почему Ходченкова расстается с мужчинами

Большинство героинь Светланы Ходченковой – успешные во всех отношениях барышни. Самой Светлане тоже есть чем похвастаться. Она сегодня считается одной из самых востребованных актрис страны.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Правда, по части личной жизни звезда экрана своим героиням уступает. По крайней мере, к своему 40-летнему юбилею, который она отметит 21 января, Светлана Ходченкова подошла в одиночестве. Почему же рядом с прославленной актрисой так и не появилось надёжное плечо?

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История восхождения Светланы Ходченковой немного смахивает на сюжет о Золушке. Правда, росла будущая звезда экрана не с мачехой, а с любящей мамой, которая в одиночку поднимала дочь.Светлана вспоминала, как в детском саду по вечерам забивалась в дальний угол, чтобы не видеть, как за другими детьми приходят отцы. В школе чуть не плакала от обиды, когда одноклассники обсуждали планы на выходные. Кто-то с родителями собирался за город, кто-то в театр. Светина мама работала без выходных. Ранним утром она работала дворником, днём вкалывала маляром-штукатуром на стройке, а по вечерам мыла подъезды в многоэтажке. Лет в 12 будущая звезда экрана начала мыть лестницы вместе с мамой.

«Это было серьёзное испытание для самолюбия: прижиматься с грязной тряпкой в руках к стене, когда по выдраенным тобой ступенькам сбегают вниз ровесники, молча сжимать зубы, когда тебе под руки кто-то нарочно бросает окурок…» – вспоминала Ходченкова.

Чтобы избавиться от чувства неполноценности, будущая звезда поступила в школу моделей Славы Зайцева. После её окончания стройную длинноногую красавицу сразу взяли в одно из самых известных модельных агентств. И уже через пару месяцев она отправилась в Париж.

Карьера модели рухнула практически в одночасье. После очередного показа один из богатых клиентов агентства предложил своё покровительство. Обещал машину и квартиру. Она тогда решила, что подобный способ борьбы с безденежьем всё-таки не для неё. Из агентства пришлось уйти.

Однако и экономическое будущее её тоже не прельщало. И юная Светлана отважилась поступать на актёрское. Правда, в большинстве театральных вузов она провалилась. Но в Щукинское училище поступить всё же удалось.

На фоне всех треволнений Ходченкова начала усиленно набирать вес и в результате превратилась из тростиночки в «музу Ренуара». По крайней мере, именно так назвал её Станислав Говорухин, когда Ходченкова пришла к нему на пробы. Причём ассистенты режиссёра предполагали её на роль младшей сестры главной героини. Киномэтр же решил иначе.

20-летняя Светлана стеснялась своих знаменитых партнёров – Александра Балуева, Инны Чуриковой и Ирины Купченко. А вот с самим Станиславом Говорухиным у неё сразу же установились тёплые дружеские отношения.

Позже светские сплетники судачили о романе между 67-летним режиссёром и юной актрисой. Говорили, что Говорухин даже собирался уйти из семьи, но жена не дала ему развода. По другой версии, Ходченкова не захотела связывать свою жизнь с маститым режиссёром, который пытался ею управлять не только в кино, но и в реальной жизни.

Судя по тому, с какой обидой позже отзывался об актрисе сам Говорухин, доля правды в этих слухах была.

«Могла бы быть великой актрисой, но… оказалась немножко неумненькой. Что поделаешь, если мозгов у человека не хватает», – сетовал режиссёр.

По его словам, он призывал Ходченкову не худеть, дабы сохранить индивидуальность, и не сниматься в дешёвых сериалах. Но безрезультатно. Ходченкова села на диету, вернулась к модельным параметрам. И стала, по словам прославленного режиссёра, такой, как все.

«Не хватило ей терпения, захотелось побыстрее денег получить, квартиру купить. Понять, конечно, можно: жили они трудновато. Но, к сожалению, большой звезды из неё уже никак не получится», – сетовал он.

Однако вопреки мрачным прогнозам, Ходченкова превратилась в любимую актрису отечественных режиссёров, вошла в число самых высокооплачиваемых актрис и даже умудрилась пробиться в Голливуд. В проектах «Шпион, выйди вон!» и «Росомаха: Бессмертный» её партнёрами были Хью Джекман и Колин Ферт. А вот с личной жизнью дела обстояли менее блестяще.

Любит – не любит

С Владимиром Яглычем они учились в «Щуке» с разницей в один курс. Позже вместе снялись в сериале «Моя Пречистенка», где сыграли страстно влюблённых супругов. По словам Ходченковой, она видела в Яглыче только коллегу. Он же вовсю пытался за ней ухаживать – приглашал в кафе, поздравлял с днём рождения и с радостью пользовался возможностью обниматься в кадре. В конце концов Яглыч не выдержал и предложил встречаться, а спустя время решительно позвал замуж.

Они были удивительно красивой парой. Правда, Яглыч с недовольством воспринимал, что жена периодически появлялась обнажённой – то на экране, то в журнале «Плейбой». Со временем к ревности прибавились и комплексы по поводу её большей успешности. Бурные ссоры становились всё чаще. Во время одной из них, говорят, Яглыч позволил себе поднять руку на знаменитую жену.

После этого Светлана перебралась в отдельную квартиру, а спустя время пара публично объявила о расставании. В качестве причины Ходченкова сослалась на непримиримые противоречия.

«Решение принимали вместе. Мы поняли, что однажды просто поубиваем друг друга», – признавал сам Яглыч.

Одиночество любви

В одиночестве Светлана промаялась недолго – вскоре её стали замечать с бизнесменом Георгием Петришиным. Они познакомились в клубе для любителей игры «Мафия». По признаниям Ходченковой, она влюбилась в Георгия с первого взгляда.

Правда, новый избранник был на три года младше и, как в своё время и Яглыч, пользовался репутацией ловеласа. Среди его бывших подружек значились Анфиса Чехова, Настя Задорожная, Вика Дайнеко и Рита Дакота.

Однако вопреки ожиданиям бизнесмен оказался серьёзен в своих чувствах. И через четыре года отношений позвал звёздную избранницу замуж. И сделал это по всем мелодраматическим канонам. На поклоне актёров после спектакля «История любви. Книга ошибок» он выбежал на сцену, встал перед шокированной Ходченковой на одно колено и протянул кольцо. Под оглушительные аплодисменты зала и крики «браво!» Светлана ответила ему согласием.

«Я абсолютно уверена в человеке, который рядом со мной, я уверена в своём завтрашнем дне. Раньше этого не было», – делилась она позже.

Свадьбу наметили на весну будущего года. Но до неё дело так и не дошло. О причинах расставания ни тот, ни другой не распространялись. Уверяли, что расстались мирно и по обоюдному согласию.

На какое-то время место рядом с прославленной актрисой занял 38-летний Кирилл Маслиев, занимавший крупную должность в московской бизнес-корпорации. Говорили, что ради звёздной избранницы Маслиев даже ушёл от гражданской жены, с которой растил трёхлетнего сына. Однако эти отношения долго не продержались.

Светлане приписывали роман и с партнёром по спектаклю «История любви. Комедия ошибок» Дмитрием Малашенко. Но она сама это отрицала.

А вскоре подоспела новость, что Светлана спустя два года расставания вернулась к своему жениху. Вдвоём они засветились на парочке заморских курортов. А потом стали жить вместе.

«Это любовь, причём взаимная!» – уверяла звезда экрана.

Однако испытания временем эта любовь так и не прошла. И уже через год Петришина стали замечать в компании молодой модели Леси Кафельниковой, которая, похоже, и вытеснила из его сердца знаменитую актрису.

Ходченковой же молва принялась приписывать роман с Семёном Слепаковым, с которым они работали над сериалом «Домашний арест».

Они вместе появились на вручении премии «Человек года» журнала GQ и, по словам гостей мероприятия, выглядели влюблёнными. Позже их видели на экскурсии в Эрмитаже, где они, не стесняясь публики, якобы целовались.

Известие о том, что Слепаков развёлся со своей женой, только усилило слухи о звёздном романе. Но даже неофициальных подтверждений он не получил.