Актриса ответила на критику оголившего ее грудь платья

Британская актриса Флоренс Пью отреагировала на критику по поводу своего скандального появления на показе итальянского бренда Valentino в июле 2022 года. Интервью с ней публикует Vogue.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Знаменитость посетила упомянутое дефиле в ярко-розовом платье длины макси, прозрачная ткань которого оголяла ее грудь. При этом в тот момент телезвезда отказалась от нижнего белья, а в качестве обуви выбрала туфли на платформе и высоком каблуке в тон образа. Стилисты также сделали Пью укладку с эффектом мокрых волос и нанесли на лицо нюдовый макияж.

Известно, что публичный выход актрисы спровоцировал волну возмущения в социальных сетях. Поклонники посчитали, что героине материала не следовало приходить на показ в подобном откровенном наряде. Кроме того, некоторые фанаты также обругали чересчур маленький бюст звезды и призвали ее более не выставлять грудь напоказ перед фотографами.

«Я не первая и не последняя женщина, которая услышала нелестные высказывания о теле. И все же если мне нравится платье, я все равно надену его. Как мои соски вообще могут оскорбить кого-либо, — отметила Пью. — Кто-то сказал, что, если бы меня изнасиловали, я бы заслужила это из-за платья. Такие слова доказывают, что нам предстоит проделать еще много работы».