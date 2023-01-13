Актриса рассказала о минусах отношений с мужчиной старше

Публике не понравились отношения 27-летней актрисы Флоренс Пью с 47-летним актером Заком Браффом, пожаловалась сама актриса в новом интервью Vogue. Пью, которая рассказала о минусах отношений с большой разницей в возрасте, цитирует HypeBae.

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В 2019 году Брафф оставил публичный комментарий в социальных сетях о симпатии к артистке, а чуть позже они начали встречаться. Однако вскоре пара столкнулась с осуждением за 21-летнюю разницу в возрасте. Поклонники полагали, что такой роман не мог произойти по согласию девушки.

«Мы не вели себя вызывающе. Просто это никому не нравилось. Думаю, юные голливудские звезды так легко заводят новые романы, потому что это попадает в желтую прессу. На них всем нравится смотреть. А в моих отношениях ничего такого не было», — объяснила Пью.

Пара разорвала отношения в 2022 году. После расставания Пью в беседе с Harper’s Bazaar призналась, что они с Браффом пытались завершить роман как можно тише, потому что на их счет «у всех и так было свое мнение».

«Решили, что лучше сделать так, чтобы миллионы людей не заявляли, как они счастливы, что мы больше не вместе», — отмечала она.