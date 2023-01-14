Алсу заявила об отсутствии гордости в ссорах с мужем

Певица добавила, что во время ссор первая подходит к супругу и предлагает поговорить.

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В семье Алсу царит патриархат, последнее слово всегда за ее супругом бизнесменом Яном Абрамовым. Между ними, как и у всех, иногда случаются недопонимания и ссоры, в такие моменты у Алсу теряется гордость, и она всегда идет мириться первая.

«Зачем портить себе настроение и усугублять ситуацию? У меня нет этой гордости, что я не могу наступить себе на горло или переступить через себя»,- сообщила Алсу.