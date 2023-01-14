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1 час назад

Алсу заявила об отсутствии гордости в ссорах с мужем

runews24.ru

Певица добавила, что во время ссор первая подходит к супругу и предлагает поговорить.

Алсу заявила об отсутствии гордости в ссорах с мужем
Фото: runews24.rurunews24.ru

В семье Алсу царит патриархат, последнее слово всегда за ее супругом бизнесменом Яном Абрамовым. Между ними, как и у всех, иногда случаются недопонимания и ссоры, в такие моменты у Алсу теряется гордость, и она всегда идет мириться первая.

«Зачем портить себе настроение и усугублять ситуацию? У меня нет этой гордости, что я не могу наступить себе на горло или переступить через себя»,- сообщила Алсу.

Певица добавила, что во время ссор первая подходит к супругу и предлагает поговорить. Точно так же было и в семье, в которой она выросла. Алсу уверена, что этим она подает хороший пример своим детям.

Звёзды,Ян Абрамов,
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