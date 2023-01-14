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25 минут назад

Рита Дакота назвала себя "королевой переобувки"

Газета.Ruиещё 2

Певица Рита Дакота заявила в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что готовит в 2023 году три фита с разными артистами и предложила фанатам угадать, с кем она собирается спеть.

Рита Дакота назвала себя "королевой переобувки"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Среди предложенных поклонниками вариантов были: IOWA, Mary Gu, Мари Краймбрери, Елка и другие.

«Не буду лукавить: угадали, но только двух из трех вариантов», — написала Дакота.

Она подчеркнула, что только планирует выпустить в 2023 году три песни с другими артистами, но не факт, что это будет реализовано.

«Зная меня, королеву переобувки», — подчеркнула артистка.

Звёзды,Рита Дакота,Елка,
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