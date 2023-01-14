Рита Дакота назвала себя "королевой переобувки"

Певица Рита Дакота заявила в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что готовит в 2023 году три фита с разными артистами и предложила фанатам угадать, с кем она собирается спеть.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Среди предложенных поклонниками вариантов были: IOWA, Mary Gu, Мари Краймбрери, Елка и другие.

«Не буду лукавить: угадали, но только двух из трех вариантов», — написала Дакота.

Она подчеркнула, что только планирует выпустить в 2023 году три песни с другими артистами, но не факт, что это будет реализовано.