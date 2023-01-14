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1 час назад

Актриса Кожевникова опровергла слухи о проблемах в семье

Слово и Дело

Звезда сериала «Универ», актриса Мария Кожевникова опровергласлухи о проблемах в браке с Евгением Васильевым. Об этом сообщает «7Дней.ру».

Кожевникова опровергла слухи о проблемах в семье
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Кожевникова отдыхала в Катаре без мужа, что подогрело слухио размолвке в звездной семье. Вернувшись в Москву, артистка побывала на премьере фильма Гая Ричи «"Фортуна": искусство побеждать».

Кожевникова отметила, что была в кино с супругом.

Поклонники обратили внимание на внешность звезды. За времяотдыха артистка заметно набрала вес. Вероятно, поэтому Кожевникова появилась на красной дорожке в скрывающей фигуру мешковатой одежде. Однако актриса призналась журналистам, что пренебрегла внешним видом сознательно, поскольку опаздывала на премьеру.

Звёзды,Евгений Васильев,Мария Кожевникова,
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