Кожевникова опровергла слухи о проблемах в семье

Звезда сериала «Универ», актриса Мария Кожевникова опровергласлухи о проблемах в браке с Евгением Васильевым. Об этом сообщает «7Дней.ру».

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Кожевникова отдыхала в Катаре без мужа, что подогрело слухио размолвке в звездной семье. Вернувшись в Москву, артистка побывала на премьере фильма Гая Ричи «"Фортуна": искусство побеждать».

Кожевникова отметила, что была в кино с супругом.