Крисси Тейген и Джон Ледженд стали многодетными родителями

Это уже третий ребенок в звездной семье.
37-летняя американская модель Крисси Тейген поздним вечером 13 января родила на свет мальчика, которому счастливый папа, певец Джон Ледженд тут же придумал имя. Хотя пока и не раскрыл его публично.
Спустя несколько часов после рождения сына исполнитель уже давал свой очередной концерт, на котором со сцены назвал этот день «четвертым счастливым днем в своей жизни».
Предыдущими такими днями стали, по словам певца, встреча с его будущей женой Крисси и рождение двух старших детей.
Пара вместе уже пятнадцать лет, хотя официально и поженились лишь в 2013 году. Супруги воспитывают дочку Луну и сына Майлза, по слухам, родившуюся с помощью ЭКО.
Осенью 2020 года пара пережила потерю ребенка в результате выкидыша у Крисси, но не отказалась от планов стать многодетными родителями.