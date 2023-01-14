Крисси Тейген и Джон Ледженд стали многодетными родителями

Это уже третий ребенок в звездной семье.

Фото: Inc-News Inc-News

37-летняя американская модель Крисси Тейген поздним вечером 13 января родила на свет мальчика, которому счастливый папа, певец Джон Ледженд тут же придумал имя. Хотя пока и не раскрыл его публично.

Спустя несколько часов после рождения сына исполнитель уже давал свой очередной концерт, на котором со сцены назвал этот день «четвертым счастливым днем в своей жизни».

Предыдущими такими днями стали, по словам певца, встреча с его будущей женой Крисси и рождение двух старших детей.

Пара вместе уже пятнадцать лет, хотя официально и поженились лишь в 2013 году. Супруги воспитывают дочку Луну и сына Майлза, по слухам, родившуюся с помощью ЭКО.