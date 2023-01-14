Знаменитости с несносным характером

С ними сложно общаться. Эти люди могут устроить скандал или раскритиковать даже лучших друзей.

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Ксения Собчак

В звездной тусовке все знают, что Собчак палец в рот не клади. Если кто-то из знаменитостей или даже подруг Ксении осмелится ее критиковать, то все, телеведущая потом разнесет этого человека в пух и прах. И даже забудет, что когда-то она с дружила с этим человеком.

Бывшие подруги Ксении Тина Канделаки, Ульяна Цейтлина, Анастасия Волочкова и другие точно знают, как остра на язычок Ксения Анатольевна.

Филипп Киркоров

Король поп-музыки тоже не отличается мягким характером. Он уже успел переругаться со многими эстрадными артистами. Кроме того, известно, что Филипп Киркоров никогда не будет подбирать правильных и деликатных слов, а скажет в глаза всё, что думает. Не единожды он был замечен в стычках с журналистами, а также рукоприкладстве.

Лариса Гузеева

Многие коллеги Ларисы Гузеевой избегают её. И не просто так. Если актрисе что-то не понравится, она будет рубить правду-матку. Лариса не боится кого-либо обидеть и не испытывает чувства вины после того, как выскажет человеку всё, что думает. Гузеева хороший психолог и чувствует вс слабости человека, на которые может надавить.

Меган Фокс

Меган Фокс очень капризна. Однажды из-за своего характера она лишилась роли в «Трансформерах». С продюсером фильма, Майклом Бэем, она сильно ругалась во время съемок и даже доходило до того, что она называла его Гитлером. В итоге мужчина не вытерпел такого отношения и скандалов, что принял решение освободить ее от съемок в фильме.

Брюс Уиллис