Мужья, которые моложе своих звездных жен

Когда возраст счастью не помеха.
Телеведущую и хоккеиста разделяют 16 лет, но пару совсем не волнует эта разница. В 2013 году нападающий команды «СКА» и телеведущая поженились, а в 2015 году купили дом в Подмосковье. Еще спустя три года знаменитости стали родителями: на свет появилась общая дочь пары Маша.
Александр Нестеров младше своей звездной супруги на 12 лет. Молодой муж артистки работает у своей жены директором и помогает ей развивать музыкальную карьеру. Отвечая на вопрос о разнице в возрасте,
Гришаева признается: «С ним я чувствую себя абсолютно защищенной! А еще Саша очень похож на моего отца».
Евгений Плющенко признается, что он, как и многие мужчины, раньше любил встречаться с девушкам моложе, но сейчас считает, что ему досталась самая мудрая в мире женщина. Пара вместе уже 16 лет и воспитывает двое общих детей. Евгений научил Яну бороться за собственное будущее, а та стала ему надежной опорой во всех его начинаниях.
В молодости Евгения была замужем за актёром Андреем Кайковым, с котором познакомилась ещё в студенческие годы. Их брак продлился всего 2 года. Во второй раз актриса вышла замуж за своего молодого студента, который почти на 19 лет оказался младше. Сейчас у пары двое общих детей, сын Марк и дочь Мария.
Звезда сериала «Дорожный патруль» Ирина Сотикова замужем за актёром Алексеем Красноцветовым. Он младше супруги на 14 лет. Их знакомство произошло на сцене одного из Питерских театров, где актёры вместе работали. Ирина признается, что её вовсе не смущает огромная разница в возрасте с мужем, ведь главное это уважение и взаимопонимание в семье.