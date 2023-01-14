Мужья, которые моложе своих звездных жен

Когда возраст счастью не помеха.

Фото: New Magazine New Magazine

Лера Кудрявцева

Телеведущую и хоккеиста разделяют 16 лет, но пару совсем не волнует эта разница. В 2013 году нападающий команды «СКА» и телеведущая поженились, а в 2015 году купили дом в Подмосковье. Еще спустя три года знаменитости стали родителями: на свет появилась общая дочь пары Маша.

Нонна Гришаева

Александр Нестеров младше своей звездной супруги на 12 лет. Молодой муж артистки работает у своей жены директором и помогает ей развивать музыкальную карьеру. Отвечая на вопрос о разнице в возрасте,

Гришаева признается: «С ним я чувствую себя абсолютно защищенной! А еще Саша очень похож на моего отца».

Яна Рудковская

Евгений Плющенко признается, что он, как и многие мужчины, раньше любил встречаться с девушкам моложе, но сейчас считает, что ему досталась самая мудрая в мире женщина. Пара вместе уже 16 лет и воспитывает двое общих детей. Евгений научил Яну бороться за собственное будущее, а та стала ему надежной опорой во всех его начинаниях.

Евгения Дмитриева

В молодости Евгения была замужем за актёром Андреем Кайковым, с котором познакомилась ещё в студенческие годы. Их брак продлился всего 2 года. Во второй раз актриса вышла замуж за своего молодого студента, который почти на 19 лет оказался младше. Сейчас у пары двое общих детей, сын Марк и дочь Мария.

Ирина Сотикова