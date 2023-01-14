Кто из звезд провел детство в детском доме

Некоторые селебрити воспитывались в детских домах, что не помешало им стать профессионалами в своем деле и прославиться на всю страну или вовсе — на весь мир. «Газета.Ru» рассказывает о российских и зарубежных звездах, чье детство прошло тяжело.

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Певец Юрий Шатунов

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Звезда "Ласкового мая" Юрий Шатунов попал в школу-интернат в 11 лет, куда его отдала мама из-за своей болезни. После смерти матери - в 1984 году - опеку над мальчиком взяла его тетя, однако с ней мальчик прожил всего год.

"Тяжело, конечно, жалко было [отдавать в детский дом]. Но у меня не было средств [на содержание]", - признавалась потом женщина.

В 1985 году Шатунов познакомился с директором детдома в поселке Акбулак Оренбургской области Валентиной Тазекеновой. По итогу она забрала мальчика из Оренбурга с собой.

"Поеду! Мне ребята сказали - проситься к вам. У вас не бьют", - вспоминала ответ Шатунова директор.

В интернате Шатунов и начал свои первые музыкальные шаги, выступив на новогоднем концерте. Руководитель кружка самодеятельности Сергей Кузнецов в 1987 году помог Шатунову записать главные хиты - "Белые розы" и "Седую ночь". Вместе с Кузнецовым Шатунов через 10 лет отправился покорять столицу.

"У меня не было детства. Оно прошло в интернате - там можно было мечтать разве только о том, чтобы побольше и почаще кормили", - вспоминал о своем прошлом артист.

Блогер Даня Милохин

Милохин воспитывался в том же детдоме в Оренбурге, что и Юрий Шатунов. Он признавался, что знает о своих родителях только со слов воспитательниц. Отец - пьяница, который оставил мать одну с двумя детьми, а та не смогла взять на себя ответственность за содержание сыновей и отдала их под опеку государству.

Милохин рассказывал, что несчастное детство позволило ему стать звездой TikTok, ведь у "трудных подростков" нет рамок, которые мешают самовыражению.

"Если бы я [cразу же] жил как все в семье, то стал бы таким сладеньким. Характер был бы мягче. Я же с осторожностью отношусь ко всему, и мало кому доверяю", - рассказывал Милохин.

В 13 лет мальчика вместе с родным братом забрали приемные родители и перевезли в поселок неподалеку от Анапы. По воспоминаниям Милохина, в первые дни в новой семье ему было "непривычно": в госучреждении было нормальной практикой бить детей за двойку, а новые родители к физической силе не прибегали.

Однако в приемной семье также не обошлось без проблем: блогер признался, что был "косячным" парнем, не хотел учиться и частенько попадал в полицию.

"Я загадывал хорошие отношения с отцом, но как только они наступили, я испугался этого", - также вспоминал он.

В 16 лет Милохин уехал от родителей учиться в Анапу, а по достижении совершеннолетия переехал в Москву.

Певица Ани Лорак

"Вообще я была рада, что иду в интернат, там хорошо кормили, одевали и было много друзей", - признавалась украинская певица Ани Лорак.

Родители артистки развелись еще до ее рождения, на тот момент семья уже воспитывала троих детей. В шесть лет женщина отдала Лорак и ее братьев в школу-интернат в городе Червонцы в Украине, так как не могла содержать всех в одиночку.

"Мы жили не у черты бедности, а за нею. Маминой зарплаты не хватало даже на еду", - вспоминала Лорак.

Отец думал забрать к себе Лорак, но якобы из-за бумажной волокиты "все осталось только на уровне разговоров". Отец часто навещал девочку или же забирал к себе на выходные.

"Отец привносил в мою жизнь праздник. И не только в мою! Вернувшись, я раздавала ребятам конфеты. Прихода моего папы ждали все", - говорила певица.

Когда Лорак исполнилось девять лет, то ее семье досталась трехкомнатная квартира. Это была компенсация государства за то, что ее старший брат погиб на войне в Афганистане. Тогда девочка вернулась из школы-интерната к матери, впервые получила свою отдельную комнату и пошла в обычную школу. По словам певицы, она "никогда не держала обиду" на родителей.

Актер Алексей Макаров

Сын на тот момент начинающей артистки Любови Полищук актер Алексей Макаров с первого по шестой класс учился в московской школе-интернате N16. Молодая Полищук тогда развелась с мужем-алкоголиком, только-только переехала из Омска в Москву, гастролировала по всей стране и не могла присматривать за сыном.

"Ей нужно было заниматься своей карьерой, раз уж решилась и приехала в столицу. И, как это часто бывает в актерских семьях, просто физически не хватало времени, чтобы готовить мне завтраки, провожать меня в школу, забирать из нее и так далее", - сказал Макаров.

Он заявлял, что интернат ему запомнился "ужасным" местом, в котором учителям "бесконечно надоели" дети.

"Не знаю, как там сейчас, но в то время работавших в интернате людей я бы не назвал педагогами", - подчеркнул актер.

Макаров также неоднократно признавался, что сотрудники интерната избивали своих воспитанников. При этом дети воспринимали происходящее "как данность".

"Интернат - это сборище не хулиганов, а несчастных детей, которые пять дней в неделю проводят в казенном доме на казенных харчах", – подытожил он.

Вскоре Полищук вышла замуж за художника Сергея Цигаля и забрала ребенка из госучреждения.

Актриса и певица Мэрилин Монро

Мать актрисы Мэрилин Монро была занятой и финансово нестабильной работницей киноиндустрии, что заставило ее отдать дочь к опекунам-евангелистам. В возрасте шести лет родительница смогла встать на ноги, купила небольшой дом в Голливуде и забрала девочку, однако в 1934 году у женщины диагностировали параноидальную шизофрению и поместили в клинику.

С того момента Монро оказалась под временной опекой подруги матери Грейс Макки. Однако в девятилетнем возрасте будущую звезду Голливуда все-таки поместили в лос-анджелесский приют для сирот, откуда девочку не раз забирали в приемные семьи.

"Их [приемные семьи] объединяло одно - потребность в пяти долларах", - вспоминала актриса. Она также добавила: "А я была ценным приобретением: сильной и здоровой. Могла делать почти столько же работы, сколько взрослые".

В 16 лет Монро вышла замуж за полицейского, так как опекуны переехали в другой штат. Девушка же не захотела снова возвращаться в детский дом, поэтому решилась на подобную авантюру.

Певица признавалась, что ее первый брак был "скучным", а с избранником просто не о чем было говорить. При этом в своей автобиографии Монро выразила благодарность мужу за то, он "навсегда покончил с ее статусом сироты".

Актер Нил Моррисси

"В то время мы все стали просто жертвами обстоятельств", - так объяснял свое пребывание в детдоме британский актер Нил Моррисси.

На тот момент 12-летнего актера вместе с братом Стивеном поместили в госучреждение по приказу судьи после того, как мальчики украли сладости и канцтовары из магазина.

"Тот день в суде стал для нас концом семейной жизни. Помню, как плакала мама, а отец ее обнимал. Кажется, у него на глазах тоже были слезы", - вспоминал актер.

Артист заявил, что ему "повезло", так как в то время он уже увлекся актерством, которое занимало все время. А вскоре приемные родители помогли мальчику получить стипендию в Гилдхоллской школе музыки и театра. При этом менее удачливые воспитанники его сиротского дома "стали потерянной статистикой".

Актер снял документальный фильм "Нил Моррисси – ребенок из детского дома", в котором призвал изменить систему детских домов. Во время работы над лентой он также узнал, что в учреждении, куда поместили его брата Стивена, физическое и сексуальное насилие было обычным делом.

Актер признался, что в детстве сталкивался со шквалом предрассудков по отношению к себе среди не только сверстников, но и взрослых. А опыт проживания в детском доме выработал в нем "холодное отношение ко всему".