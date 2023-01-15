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48 минут назад

Романтический ужин не удался: Бритни Спирс закатила истерику в ресторане Лос-Анджелеса

Inc-Newsиещё 1

Знаменитости не удалось остаться инкогнито.

Бритни Спирс закатила истерику в ресторане Лос-Анджелеса
Фото: Inc-NewsInc-News

Даже звезды порой устают от своей популярности и хотят хотя бы ненадолго почувствовать себя обычными людьми.

Видимо, с такой мыслью певица Бритни Спирс и ее супруг Сэм Асгари отправились накануне вечером в один из ресторанов Лос-Анджелеса. Пара выбрала неприметное заведение и столик в дальнем углу зала, желая провести вместе романтический ужин.

Однако посетители ресторана звезду все-таки узнали и тут же начали снимать видео на свои смартфоны. Знаменитые люди к таким ситуациям привычные. Но Бритни это вывело из себя. Она принялась из-за столика выкрикивать в адрес посетителей различные нелицеприятное слова и, надо сказать, особенно выражений не выбирала.

Все вокруг, включая ее мужа, были откровенно шокированы поведением звезды. Асгари пытался потихоньку вывести жену из ресторана, но когда свой гнев певица перенесла на него, Сэм просто покинул заведение один.Чуть погодя Бритни успокоилась, и вскоре тоже ушла из ресторана. Намекнуть ей на неоплаченный счет никто из персонала не решился.

Правда, позднее телохранитель исполнительницы пришел в ресторан и оплатил заказанный, но так и оставшийся нетронутым ужин. Теперь главное, чтобы супруги дома помирились.

Звёзды,Бритни Спирс,
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