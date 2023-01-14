Умерла Инна Чурикова

"Ушла из жизни Инна Михайловна Чурикова, это случилось полчаса назад в больнице", - заявил Марк Борисович в беседе с агентством.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Белебее (Башкирия). Ее первой ролью в полнометражном фильме стала роль сводной сестры главной героини в сказке Александра Роу "Морозко".

Чурикова снялась более чем в 40 отечественных фильмах, многие из которых стали настоящей классикой. В том числе в картинах "Я шагаю по Москве", "Неуловимые мстители", "Тот самый Мюнхгаузен", "Военно-полевой роман", "Ребро Адама", "Московская сага", "В круге первом" и многих других.