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2 часа назад

Ким Кардашьян призналась в неприязни к новой жене Канье Уэста

Inc-News

Телеведущая знала новую избранницу бывшего мужа и раньше.

Ким Кардашьян раскрыла отношение к "тайной" жене Канье Уэста
Фото: Inc-NewsInc-News

Накануне СМИ распространили информацию о тайной женитьбе рэпера Канье Уэста на сотруднице своего бренда по имени Бьянка Сэнзори.

Понятно, что всем сразу захотелось узнать о реакции на событие бывшей супруги музыканта Ким Кардашьян.

Как сообщают инсайдеры со ссылкой на близкий круг телеведущей, Ким уже давно ощущала неприязнь к красотке Бьянке – еще с тех пор, когда впервые увидела ее в офисе Канье, и когда еще даже не знала об их отношениях.

А когда она узнала об их женитьбе, неприязнь якобы переросла в тихую ненависть. Кардашьян не допускает публичных выпадов в адрес пары, но в узком кругу высказывается о новой жене Уэста в уничижительных интонациях.

Казалось бы, какое ей дело до личной жизни бывшего мужа? Ларчик открылся просто. По словам ее знакомых, «Бьянка очень хорошенькая», а Ким всей душой ненавидит… красивых девушек.

Звёзды,Ким Кардашьян,
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