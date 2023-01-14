Ким Кардашьян раскрыла отношение к "тайной" жене Канье Уэста

Телеведущая знала новую избранницу бывшего мужа и раньше.
Накануне СМИ распространили информацию о тайной женитьбе рэпера Канье Уэста на сотруднице своего бренда по имени Бьянка Сэнзори.
Понятно, что всем сразу захотелось узнать о реакции на событие бывшей супруги музыканта Ким Кардашьян.
Как сообщают инсайдеры со ссылкой на близкий круг телеведущей, Ким уже давно ощущала неприязнь к красотке Бьянке – еще с тех пор, когда впервые увидела ее в офисе Канье, и когда еще даже не знала об их отношениях.
А когда она узнала об их женитьбе, неприязнь якобы переросла в тихую ненависть. Кардашьян не допускает публичных выпадов в адрес пары, но в узком кругу высказывается о новой жене Уэста в уничижительных интонациях.
Казалось бы, какое ей дело до личной жизни бывшего мужа? Ларчик открылся просто. По словам ее знакомых, «Бьянка очень хорошенькая», а Ким всей душой ненавидит… красивых девушек.