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2 часа назад

Рудковская встала на защиту любовницы Пике после песни Шакиры

Слово и Дело

Продюсер Яна Рудковская высказалась о новой песне Шакиры, посвященной разводу с футболистом Жераром Пике. Знаменитость встала на защиту любовницы спортсмена.

Рудковская встала на защиту любовницы экс-супруга Шакиры
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Рудковская отметила, что по-женски понимает Шакиру. Однако, по мнению продюсера, не стоило нападать на любовницу Пике, так как девушка не виновата перед самой исполнительницей. Более того, новая избранница футболиста не может ответить его экс-возлюбленной с той же силой.

«Чисто понятийно — да, не стоит связываться с женатыми мужчинами. Тем более с детьми. Но кто сильнее перед тобой виноват — твой супруг или постиранная девица? При этом объемы влиянии ее и Шакиры просто несравнимы и так давить и оскорблять девушку, которая не может тебе ответить на твоем уровне», — написала она в своем Telegram-канале.

Также продюсер добавила, что Шакира не подумала о будущем их с Пике детей. Наследникам придется жить и расти с мыслью, что собственная мать публично унизила их же отца.

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