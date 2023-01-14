Рудковская встала на защиту любовницы экс-супруга Шакиры

«Чисто понятийно — да, не стоит связываться с женатыми мужчинами. Тем более с детьми. Но кто сильнее перед тобой виноват — твой супруг или постиранная девица? При этом объемы влиянии ее и Шакиры просто несравнимы и так давить и оскорблять девушку, которая не может тебе ответить на твоем уровне», — написала она в своем Telegram-канале.