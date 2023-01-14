Анна Седокова потеряла отчество в паспорте

Певица Анна Седокова лишилась отчества в паспорте. У исполнительницы, в соответствии с украинским гражданством в документе, удостоверяющим личность, отчество не указывается.

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Из-за того, что Украина ориентируется на Европу, паспорт гражданина страны соответствует европейским нормам. Поэтому у Седоковой исчезло отчество Владимировна, пишет Mash. Сегодня исполнительница живет в Майами, но от украинского гражданства отказываться не спешит. Певица вместе со своим супругом баскетболистом Янисом Тиммой переехала в США после начала СВО. Здесь баскетболист заключил контракт с местной командой.