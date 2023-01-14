Муж Светланы Бондарчук опубликовал ее фото в купальнике

Муж модели и телеведущей Светланы Бондарчук Сергей Харченко показал, как она выглядит в купальнике. Снимок появился в личном аккаунте бизнесмена в социальных сетях.

На опубликованном фото подтянутую фигуру 54-летней Светланы Бондарчук подчеркивает слитный купальник телесного цвета. Вместе с мужем Сергеем Харченко она отдыхает в Таиланде. Вместе с супругами поехала также дочь бизнесмена от первого брака Юнна.

Светлана Бондарчук и Сергей Харченко поженились в августе 2020 года. До 2016 года телеведущая 25 лет была замужем за режиссером Федором Бондарчуком. У бывших супругов двое общих детей — Сергей и Варвара, а также две внучки — Маргарита и Вера.