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1 час назад

Муж телеведущей Светланы Бондарчук опубликовал ее фото в купальнике

Мира Маркина

Муж модели и телеведущей Светланы Бондарчук Сергей Харченко показал, как она выглядит в купальнике. Снимок появился в личном аккаунте бизнесмена в социальных сетях.

Муж Светланы Бондарчук опубликовал ее фото в купальнике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На опубликованном фото подтянутую фигуру 54-летней Светланы Бондарчук подчеркивает слитный купальник телесного цвета. Вместе с мужем Сергеем Харченко она отдыхает в Таиланде. Вместе с супругами поехала также дочь бизнесмена от первого брака Юнна.

Соцсети

Светлана Бондарчук и Сергей Харченко поженились в августе 2020 года. До 2016 года телеведущая 25 лет была замужем за режиссером Федором Бондарчуком. У бывших супругов двое общих детей — Сергей и Варвара, а также две внучки — Маргарита и Вера.

Светлана Бондарчук удивила фанатов параметрами своего тела

Ранее Светлана Бондарчук рассказывала, что год после развода боялась выйти из дома.

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