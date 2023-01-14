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2 часа назад

Девушка Бонда изменилась до неузнаваемости после неудачной косметической процедуры

Super.ru

Настоящая красавица Дениз Ричардс — одна из киноикон 90-х. Актриса получила известность после ролей в боевике «Звездный десант» и неонуаре «Дикие твари». Но в историю вошла как одна из худших девушек Бонда всех времен: ее героиня Кристмас Джонс в фильме «И целого мира мало» показалась неубедительной и критикам, и зрителям. После этой неудачи была целая череда комедий нулевых, фильмов категории Б, ситкомов и, наконец, любимое реалити-шоу всей Америки — «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз».

Девушка Бонда показала лицо после неудачной бьюти-процедуры
Фото: Super.ruSuper.ru

И вот что самое удивительное: все это время внешность актрисы оставалась почти неизменной, что вызывало много вопросов у зрителей. Однако Дениз, которая говорила открыто только об увеличении груди, упорно отрицала пластику лица использование «инъекций красоты».

«Если люди посмотрят, у меня всегда были такие же губы и нос. Я не колю ботокс и филлеры. Мне не нравится, как выглядит мое лицо после процедур», — рассказывала она в интервью.

Super.ru

Увы, сейчас поверить в правдивость этих слов практически невозможно: на новых фотографиях папарацци, которые поймали 51-летнюю актрису в аэропорту Лос-Анджелеса, ее трудно узнать — настолько большими и асимметричными стали ее губы.

Звёзды,Дениз Ричардс,
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