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2 часа назад

Инна Чурикова в последнем разговоре с журналистами делилась планами на Новый год

Слово и Дело

Российская актриса театра и кино Инна Чурикова в канун Нового года успела пообщаться с журналистами. Стали известны подробности ее последнего разговора.

О чем Чурикова говорила с журналистами накануне Нового года
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Чурикова рассказала, как собирается встретить Новый год. Она планировала отметить главный праздник в кругу близких и родных людей. Звезда отечественного кино была рада возможности отметить торжество дома, а не на съемочной площадке.

«Хотелось этот новый год встретить дома. Это семейный праздник. К тому же будет много дорогих гостей», — делилась Чурикова с ФАН.

Народная артистка СССР умерла 14 января на 80-м году жизни от разрыва сердца. О смерти знаменитости сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

В середине прошлого года актриса попала в реанимацию. Чурикова упала со сцены «Ленкома» и получила множество травм. Врачи диагностировали у нее переломы ребер, грудины и подвздошной кости. Медики позже выяснили, что к нарушениям в работе вестибулярного аппарата привели множественные кисты головного мозга.

Звёзды,Инна Чурикова,
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