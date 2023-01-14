О чем Чурикова говорила с журналистами накануне Нового года

Российская актриса театра и кино Инна Чурикова в канун Нового года успела пообщаться с журналистами. Стали известны подробности ее последнего разговора.
Чурикова рассказала, как собирается встретить Новый год. Она планировала отметить главный праздник в кругу близких и родных людей. Звезда отечественного кино была рада возможности отметить торжество дома, а не на съемочной площадке.
«Хотелось этот новый год встретить дома. Это семейный праздник. К тому же будет много дорогих гостей», — делилась Чурикова с ФАН.
Народная артистка СССР умерла 14 января на 80-м году жизни от разрыва сердца. О смерти знаменитости сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.
В середине прошлого года актриса попала в реанимацию. Чурикова упала со сцены «Ленкома» и получила множество травм. Врачи диагностировали у нее переломы ребер, грудины и подвздошной кости. Медики позже выяснили, что к нарушениям в работе вестибулярного аппарата привели множественные кисты головного мозга.