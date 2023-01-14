Подруга Заворотнюк: «Я не понимаю, среди живых ли Анастасия»

О том, что Анастасия Заворотнюк больна стало известно около трех лет назад. Медики диагностировали у нее рак мозга 4 стадии. Первое время коллеги и поклонники не хотели в это верить, но позже информация подтвердилась.

Семья «прекрасной няни» не дает никаких комментариев на этот счет, а сама Анастасия не появляется на публике. В элитный поселок, где сейчас живет актриса, не пускают даже друзей девушки. Отсутствие каких-либо новостей лишь порождает новые слухи вокруг актрисы.

«Мы живем слухами, домыслами. Непонятно, что происходит с Анастасией. Я себе накрутила вообще непонятно что. Я уже даже не понимаю, среди живых ли Заворотнюк», – сказала в интервью певица Виктория Пьер-Мари .

Единственное, в чем сейчас нуждается семья актрисы – это в поддержке. Ведь сейчас им нужны силы для борьбы с болезнью, а не со слухами. При этом, за всю историю болезни никто из близких ни разу не объявил о сборе средств на лечение. Лишь недавно стало известно, что средства с некоторых ледовых шоу Татьяны Навки пошли на лечение актрисы. Сейчас поклонникам остается верить и надеется на самое лучше!