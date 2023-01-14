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18 минут назад

Звезда «Драйва» Кэри Маллиган объявила о неожиданной беременности

Inc-News

Актриса вместе с супругом уже воспитывают дочь и сына.

Звезда «Драйва» объявила о неожиданной беременности
Фото: Inc-NewsInc-News

Английская актриса Кэри Маллиган, известная по картинам «Воспитание чувств», «Драйв» и «Великий Гэтсби», объявила об очередной беременности.

По словам 37-летней артистки, которая вместе с супругом Маркусом Мамфордом уже воспитывают семилетнюю дочь и пятилетнего сына, они на самом деле не планировали третьего ребенка.

Поэтому ее беременность стала сюрпризом и для нее самой, и для мужа, и для всех родственников.

«Тем не менее, когда мы все немного успокоились, то пришли к простому выводу – если бог дает такое счастье, от него нельзя отказываться. Мысли как-то прекратить все это даже не возникло», - призналась знаменитость.

Роман Мамфорд и Маллиган начался в 2011 году. Тогда же они обручились, а годом позже сыграли свадьбу. Первенца супруги дождались в 2015 году.

Звёзды,Маркус Мамфорд,Кэри Маллиган,
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