Маша Малиновская раскрыла свой вес после праздников

Свой вес после новогодних праздников раскрыла телеведущая и модель Маша Малиновская в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Она сообщила, что на зимних каникулах «ни в чем себе не отказывала».