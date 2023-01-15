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1 час назад

Рита Дакота сравнила себя с «королевой переобувки»

Слово и Дело

Певица Рита Дакота сообщила поклонникам, что собирается выпустить три трека с другими артистами. Но не факт, что эти планы могут осуществиться.

Рита Дакота сравнила себя с «королевой переобувки»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Рита Дакота хочет выпустить три фита в 2023 году. Она предложила поклонникам угадать, с кем будут записаны треки. Из предложенных вариантов, фанаты смогли распознать лишь двух артистов.

В социальных сетях Рита Дакота призналась, что выпуск совместных треков является только планом. Сможет ли звезда его реализовать в текущем году, она не знает.

«Зная меня, королеву переобувки», — указала артистка.

Белорусская певица Рита Дакота начала сольную карьеру после «Фабрики звезд», так как не хотела исполнять чужие композиции. Вскоре ее треки начали покупать другие знаменитости, в числе которых Елка и Зара.

Звёзды,Рита Дакота,Елка,
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