Рита Дакота сравнила себя с «королевой переобувки»

Певица Рита Дакота сообщила поклонникам, что собирается выпустить три трека с другими артистами. Но не факт, что эти планы могут осуществиться.
Рита Дакота хочет выпустить три фита в 2023 году. Она предложила поклонникам угадать, с кем будут записаны треки. Из предложенных вариантов, фанаты смогли распознать лишь двух артистов.
В социальных сетях Рита Дакота призналась, что выпуск совместных треков является только планом. Сможет ли звезда его реализовать в текущем году, она не знает.
«Зная меня, королеву переобувки», — указала артистка.
Белорусская певица Рита Дакота начала сольную карьеру после «Фабрики звезд», так как не хотела исполнять чужие композиции. Вскоре ее треки начали покупать другие знаменитости, в числе которых Елка и Зара.