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2 часа назад

Певицу Кэти Перри сравнили с восковой фигурой после нового поста в соцсетях

Inc-News

Поклонников испугала внешность знаменитости.

Певицу Кэти Перри сравнили с восковой фигурой
Фото: Inc-NewsInc-News

Фанаты певицы Кэти Перри еще с прошлого года начали замечать внешние изменения в облике знаменитости – причем, далеко не в лучшую сторону.

Пользователи соцсетей даже обсуждали – не больна ли знаменитость?2023 год только начался, а исполнительница лишь добавила беспокойства поклонникам, опубликовав недавно пост на своей странице в социальных сетях.

На приложенном к тексту снимке певица красуется в актрисой Гвинет Пэлтроу, но пользователей больше удивило неестественно выглядящее лицо Перри.

«Какая жуть»; «Будто неживая кукла»; «Она выглядит в два раза старше своего возраста»; «Это Кэти Перри или ее восковая фигура?», - такими «комплиментами» награждали пользователи своего кумира до тех пор, пока певица не отключила комментарии.

При этом знаменитость так и не ответила, в связи с чем она выглядит так… неважно. Хотя раньше ходили слухи о ее проблемах со здоровьем, из-за которых она даже отменяла концерты.

Звёзды,Гвинет Пэлтроу,
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