Певицу Кэти Перри сравнили с восковой фигурой

Поклонников испугала внешность знаменитости.

Фото: Inc-News Inc-News

Фанаты певицы Кэти Перри еще с прошлого года начали замечать внешние изменения в облике знаменитости – причем, далеко не в лучшую сторону.

Пользователи соцсетей даже обсуждали – не больна ли знаменитость?2023 год только начался, а исполнительница лишь добавила беспокойства поклонникам, опубликовав недавно пост на своей странице в социальных сетях.

На приложенном к тексту снимке певица красуется в актрисой Гвинет Пэлтроу, но пользователей больше удивило неестественно выглядящее лицо Перри.

«Какая жуть»; «Будто неживая кукла»; «Она выглядит в два раза старше своего возраста»; «Это Кэти Перри или ее восковая фигура?», - такими «комплиментами» награждали пользователи своего кумира до тех пор, пока певица не отключила комментарии.