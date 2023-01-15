Блиновская из реанимации отправилась на вечеринку

Причину, почему она туда попала, называть не стала. Лишь намекнула, что, мол, такое случается со всеми, просто не каждый доводит ситуацию до реанимации. Что имела в виду Блиновская, не очень понятно, однако уже на следующий день она сообщила, что покидает клинику. И что вы думаете? Только она попала домой, как тут же закатила грандиозную вечеринку.