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15 минут назад

Блиновская из реанимации отправилась на вечеринку

WomanHit.ru

Главная фея страны, которая была экстренно госпитализирована, уже на следующий день веселилась в компании звездных гостей

Блиновская из реанимации отправилась на вечеринку
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Елена Блиновская заставила изрядно поволноваться поклонников. Она опубликовала фото из реанимационного отделения одной известной подмосковной клиники.

Причину, почему она туда попала, называть не стала. Лишь намекнула, что, мол, такое случается со всеми, просто не каждый доводит ситуацию до реанимации. Что имела в виду Блиновская, не очень понятно, однако уже на следующий день она сообщила, что покидает клинику. И что вы думаете? Только она попала домой, как тут же закатила грандиозную вечеринку.

По словам самой Блиновской, они просто перенесли на сутки встречу Старого Нового года. После того, как Блиновская веселилась на пати, теперь поклонников вдвойне интересует: что же за заболевание было у «феи», что она так быстро восстановилась. Елена, не томите, расскажите уж!

Звёзды,Елена Блиновская,
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