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46 минут назад

53-летняя Буланова задумалась о рождении ребенка

Слово и Делоиещё 1

Певица Татьяна Буланова задумалась о пополнении в семье. На мысли о третьем ребенке исполнительницу натолкнули перемены в личной жизни. Буланова уже воспитывает двоих сыновей: старшему из них 30 лет, а младшему — 16.

53-летняя Буланова задумалась о рождении ребенка
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Недавно молодой избранник певицы сделал ей предложение руки и сердца, на которое исполнительница ответила согласием. Изменения в личной жизни стали подталкивать артистку на рассуждения о еще одном ребенке.

«Если честно, я была психологически готова только к первому ребенку. Сейчас дело даже не в том, чтобы выносить и родить, в крайнем случае это может сделать суррогатная мама. Но ведь ребенка надо воспитывать», — рассказала она в беседе с ФАН.

Буланова добавила, что дети — это большая ответственность. По мнению артистки, ребенку нужно обязательно дать образование и в дальнейшем сопровождать его по жизни.

Звёзды,Татьяна Буланова,
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