53-летняя Буланова задумалась о рождении ребенка

Певица Татьяна Буланова задумалась о пополнении в семье. На мысли о третьем ребенке исполнительницу натолкнули перемены в личной жизни. Буланова уже воспитывает двоих сыновей: старшему из них 30 лет, а младшему — 16.
Недавно молодой избранник певицы сделал ей предложение руки и сердца, на которое исполнительница ответила согласием. Изменения в личной жизни стали подталкивать артистку на рассуждения о еще одном ребенке.
«Если честно, я была психологически готова только к первому ребенку. Сейчас дело даже не в том, чтобы выносить и родить, в крайнем случае это может сделать суррогатная мама. Но ведь ребенка надо воспитывать», — рассказала она в беседе с ФАН.
Буланова добавила, что дети — это большая ответственность. По мнению артистки, ребенку нужно обязательно дать образование и в дальнейшем сопровождать его по жизни.