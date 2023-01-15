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2 часа назад

Нечего стесняться: Кендалл Дженнер показала грудь в прозрачном платье

Super.ru

Вчера модель Лори Харви закатила вечеринку в честь своего 26-летия, на которой собрались все сливки Лос-Анджелеса. Заглянула на огонек и самая модная сестричка из звездного семейства Кардашьян-Дженнер.

Кендалл Дженнер показала грудь в прозрачном платье
Фото: Super.ruSuper.ru

27-летняя Кендалл выбрала ассиметричное макси-платье от Ludovic de Saint Sernin с украшением в виде цветка на шее. Но главной изюминкой наряда все же стала полупрозрачная ткань платья и отсутствие бюстгальтера под ним. Предполагаем, что на празднике все глаза были направлены вовсе не на именинницу. Почему нам кажется, что Кендалл из тех людей, которые и на свадьбу лучшей подруги приходят в белом платье?

Кстати, журналисты уже называют откровенный наряд «платьем мести» — по аналогии со знаменитым образом принцессы Дианы. Дело в том, что недавно Кендалл уже во второй (и, кажется, последний) раз рассталась со своим бойфрендом — баскетболистом Девином Букером. Что ж, уверены: с такой «визитной карточкой» девушка пробудет в одиночестве совсем недолго.

Звёзды,Кендалл Дженнер,
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