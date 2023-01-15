Кендалл Дженнер показала грудь в прозрачном платье

Вчера модель Лори Харви закатила вечеринку в честь своего 26-летия, на которой собрались все сливки Лос-Анджелеса. Заглянула на огонек и самая модная сестричка из звездного семейства Кардашьян-Дженнер.

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27-летняя Кендалл выбрала ассиметричное макси-платье от Ludovic de Saint Sernin с украшением в виде цветка на шее. Но главной изюминкой наряда все же стала полупрозрачная ткань платья и отсутствие бюстгальтера под ним. Предполагаем, что на празднике все глаза были направлены вовсе не на именинницу. Почему нам кажется, что Кендалл из тех людей, которые и на свадьбу лучшей подруги приходят в белом платье?