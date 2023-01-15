Президент, драматург, водитель: кого по-настоящему любила Мэрилин Монро

Эти мужчины так и не смогли сделать артистку счастливой.

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О личной жизни самой знаменитой блондинки прошлого века написано множество книг, снято несколько фильмов. И все же некоторые романы Мэрилин Монро остались слухами. Кого же на самом деле любила актриса и почему так и не нашла счастья ни с одним из избранников?

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Соседский парень

Джим Догерти был обаятельным, улыбчивым, а еще постоянно делал юной Норме Джинн комплименты. Этого было достаточно, чтобы будущая звезда, которую так не любили в семье, потеряла голову. Влюбленные поженились, когда девушке было всего 16 лет, а ее избраннику 20. Они могли жить долго и счастливо, если бы Норма Джинн не превратилась в Мэрилин Монро. Она мечтала о славе, а Джим не отпускал жену на кастинги. Желание популярности оказалось сильнее, Мэрилин подала развод.

Милиардер Говард Хьюз

Бизнесмен помог очаровательной блондинке выстроить карьеру, но жениться на Мэрилин он не планировал. Их роман был ярким, Говард ухаживал за Монро и дарил ей дорогие презенты. Он сыграл не последнюю роль в становлении ее карьеры, но, когда Мэрилин начала давить и говорить о свадьбе, принял решение разорвать с ней роман.

Спортсмен Джо Ди Маджо

Биографы уверены: ни один из десятков ухажеров никогда не любили Мэрилин так, как спортсмен. Джо боготворил Монро, он видел в ней не только привлекательную картинку, но и хрупкую, добрую, нежную девушку, которая нуждалась в защите и понимании. И все же Ди Маджо слишком любил Мэрилин: от ревности он устраивал ей отвратительные сцены, а однажды даже поднял руку на актрису. После развода Монро и Ди Маджо смогли остаться друзьями, а незадолго до смерти Мэрилин снова начали встречаться и даже решили пожениться. Правда, этому не суждено было случиться.

Драматург Артур Миллер

Если Джо был тем, кто безумно любил Монро, то от Артура Миллера была без ума сама актриса. Она мечтала провести с писателем всю жизнь, видела в нем учителя, опору. Правда, Артур был очарован лишь картинкой на экране, а настоящая Мэрилин тяготила драматурга: ему не нравилось, что Монро то и дело находится в депрессии, не любит себя и нуждается в постоянном подтверждении, что она красивая и необходимая. Однажды Мэрилин нашла в дневнике Артура страшную запись: «Она как маленький ребенок, я так ее ненавижу!» После прочитанного Монро подала на развод.

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