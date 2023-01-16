Мадонна готовит самый масштабный мировой тур в своей карьере

Как сообщают американские инсайдеры, знаменитая певица Мадонна готовится отметить 40-летие своей музыкальной карьеры грандиозными гастролями.
По некоторым данным, тур может стать самым масштабным за все время музыкальной деятельности исполнительницы.
Сообщается, что сейчас менеджеры 64-летней звезды выстраивают логистическую цепочку ее гастролей, в которой найдется место более чем двадцати странам мира и тридцати-сорока городам.
По мнению специалистов, такой тур может растянуться не менее, чем на год, а то и на два. Хотя представители Мадонны пока официально не подтверждали подготовку к гастролям. Но и не опровергали информацию.