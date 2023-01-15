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1 час назад

Певица Слава выложила фото в кружевном белье на Мальдивах

Мира Маркина

Певица Слава опубликовала фотографии в кружевном белье на Мальдивах. Снимки появились в социальных сетях певицы.

Слава выложила фото в кружевном белье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На опубликованных фотографиях Слава демонстрирует несколько комплектов кружевного нижнего белья. Ее образы выдержаны в основном в темных тонах.

Подписчиков певицы восхитила ее фигура:

"Просто огонь, фору 20-летним даст еще"

"Кошка вышла на охоту"

"С такой фигурой вам можно все"

Исполнительница отдыхает на Мальдивах с младшей дочерью, сестрой и племянником. Бывший возлюбленный певицы — бизнесмен Анатолий Данилицкий — тоже прилетел на острова, но, как отметила Слава, возобновлять отношения они не планируют. Данилицкий навсегда останется для нее близким человеком, поскольку они растят общего ребенка, объяснила певица.

Певица Слава рассталась с гражданским мужем после 20 лет отношений

Ранее Слава высказалась о внешности российских звезд.

Звёзды,Анатолий Данилицкий,
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