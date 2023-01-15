Слава выложила фото в кружевном белье

На опубликованных фотографиях Слава демонстрирует несколько комплектов кружевного нижнего белья. Ее образы выдержаны в основном в темных тонах.

"С такой фигурой вам можно все"

Исполнительница отдыхает на Мальдивах с младшей дочерью, сестрой и племянником. Бывший возлюбленный певицы — бизнесмен Анатолий Данилицкий — тоже прилетел на острова, но, как отметила Слава, возобновлять отношения они не планируют. Данилицкий навсегда останется для нее близким человеком, поскольку они растят общего ребенка, объяснила певица.