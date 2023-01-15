Анастасия Ивлеева снялась в мокром топе без нижнего белья

Российская телеведущая и актриса Анастасия Ивлеева снялась в откровенном наряде без нижнего белья. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

31-летняя знаменитость поделилась серией фотографий, на которых она позирует в бассейне в мокром топе белого цвета. При этом на размещенных кадрах видно, что телезвезда отказалась от нижнего белья и макияжа. Образ Ивлеевой дополнили зеленые плавки и небольшие серьги-кольца, а для волос она использовала заколку-краб.

Социальные сети

Публикация ведущей набрала более 380 тысяч лайков и восхитила ее подписчиков. Поклонники принялись делать комплименты внешности актрисы в комментариях под постом. «Огонь», «Секси», «Я сгорела от тебя», «Интересную часть замазала!», «Красотка», — высказывались фанаты.