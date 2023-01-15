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3 часа назад

Телеведущая Алена Водонаева рассказала, какую девушку хочет видеть рядом со своим сыном

Мира Маркина

Телеведущая и блогер Алена Водонаева описала в соцсетях девушку, которую хотела бы видеть рядом со своим сыном. Она надеется, что избранница Богдана будет старше его.

Водонаева рассказала, какую девушку хочет для сына
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Из моих пожеланий продолжения рода: образованная, самодостаточная, яркая, интересная, с делом жизни, постарше его, красивая, надежный партнер по жизни. Но я не могу думать и загадывать на такое далекое, это бред", — написала Водонаева.

Сын Алены Водонаевой говорил ей, что женщины владеют только "сиськами, стиральной машиной, шваброй и пылесосом". Позже телеведущая пояснила, что гордится своим ребенком, а их отношения строятся на юморе и "взаимном стебе".

Телеведущая Алена Водонаева призналась в интимной связи с бывшим мужем

Ранее Алена Водонаева высказалась о беременности.

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