Водонаева рассказала, какую девушку хочет для сына

Телеведущая и блогер Алена Водонаева описала в соцсетях девушку, которую хотела бы видеть рядом со своим сыном. Она надеется, что избранница Богдана будет старше его.
"Из моих пожеланий продолжения рода: образованная, самодостаточная, яркая, интересная, с делом жизни, постарше его, красивая, надежный партнер по жизни. Но я не могу думать и загадывать на такое далекое, это бред", — написала Водонаева.
Сын Алены Водонаевой говорил ей, что женщины владеют только "сиськами, стиральной машиной, шваброй и пылесосом". Позже телеведущая пояснила, что гордится своим ребенком, а их отношения строятся на юморе и "взаимном стебе".
Ранее Алена Водонаева высказалась о беременности.