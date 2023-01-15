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1 час назад

Младшая дочь болеющего Брюса Уиллиса показала его новое фото

Мира Маркина

Младшая дочь американского актера Брюса Уиллиса выложила фотографию с отцом. Снимок появился в ее личном блоге в социальных сетях.

Дочь болеющего Брюса Уиллиса показала его новое фото
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дочь Брюса Уиллиса Таллула опубликовала несколько фотографий с отцом. 67-летний актер позирует в белой футболке, серых спортивных штанах и черных кроссовках. Таллула обнимает отца.

Соцсети

Весной семья Брюса Уиллиса сообщила, что актер завершает карьеру в кино из-за афазии. Это приобретенное расстройство речи, которое может возникнуть после повреждения мозга. В заявлении, которое опубликовала дочь актера Румер говорится, что болезнь "влияет на его когнитивные способности".

Жена Брюса Уиллиса рассказала в соцсетях о начале отношений с актером

Ранее о том, как Брюс Уиллис борется с афазией, высказался Сильвестр Сталлоне.

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