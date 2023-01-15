Дочь болеющего Брюса Уиллиса показала его новое фото

Младшая дочь американского актера Брюса Уиллиса выложила фотографию с отцом. Снимок появился в ее личном блоге в социальных сетях.

Дочь Брюса Уиллиса Таллула опубликовала несколько фотографий с отцом. 67-летний актер позирует в белой футболке, серых спортивных штанах и черных кроссовках. Таллула обнимает отца.

Весной семья Брюса Уиллиса сообщила, что актер завершает карьеру в кино из-за афазии. Это приобретенное расстройство речи, которое может возникнуть после повреждения мозга. В заявлении, которое опубликовала дочь актера Румер говорится, что болезнь "влияет на его когнитивные способности".