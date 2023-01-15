Шакира поставила куклу-ведьму напротив окон бывшей свекрови

Колумбийская певица Шакира разместила большую куклу-ведьму на балконе напротив дома матери футболиста Жерара Пике. Как сообщает испанская газета Marca, таким образом артистка решила напомнить бывшей свекрови о себе.
"Несколько недель назад я получила некоторую информацию о том, что мать Пике была обеспокоена предполагаемым ритуалом, который был проведен с помощью черной ведьмы", — написала сотрудница издания.
Согласно источнику, Шакира также включила на полную громкость свою песню "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol 53". В ней певица жестко прошлась по бывшему возлюбленному и его новой девушке - 23-летней студентке Кларе Чиа.
"Я стою двух 22-летних. Ты променял Ferrari на Renault Twingo. Ты променял Rolex на Casio", — спела она.