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49 минут назад

Шакира поставила куклу-ведьму на балконе напротив окон бывшей свекрови

Газета.Ruиещё 1

Колумбийская певица Шакира разместила большую куклу-ведьму на балконе напротив дома матери футболиста Жерара Пике. Как сообщает испанская газета Marca, таким образом артистка решила напомнить бывшей свекрови о себе.

Шакира поставила куклу-ведьму напротив окон бывшей свекрови
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Несколько недель назад я получила некоторую информацию о том, что мать Пике была обеспокоена предполагаемым ритуалом, который был проведен с помощью черной ведьмы", — написала сотрудница издания.

Согласно источнику, Шакира также включила на полную громкость свою песню "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol 53". В ней певица жестко прошлась по бывшему возлюбленному и его новой девушке - 23-летней студентке Кларе Чиа.

"Я стою двух 22-летних. Ты променял Ferrari на Renault Twingo. Ты променял Rolex на Casio", — спела она.

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