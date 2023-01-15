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1 час назад

Памела Андерсон назвала свой метод спасения во время скандала с секс-видео

Lenta.ru

Модель и актриса Памела Андерсон призналась, во время скандалов (в том числе и с украденным секс-видео) ее спасало материнство. Свой метод спасения в критические моменты она назвала в интервью CBS News в преддверии выхода своих мемуаров.

Памела Андерсон назвала метод спасения во время скандала с секс-видео
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Мемуары Андерсон «Любовь к Памеле» и документальный фильм Netflix «Памела, история любви» выйдут в конце месяца. Свою жизнь модель и актриса называет душераздирающей историей. Она намерена рассказать обо всем, что случалось с ней, начиная с раннего детства.

Видео дня

Так, в книге Андерсон расскажет, какой шок пережила из-за отца. Она призналась, что поворотным моментом в отношении к нему стала история, когда он в пылу ссоры прижал голову жены к плите, и дочери пришлось ударить его по лицу, чтобы защитить мать.

Когда Андерсон была маленькой ей запрещали заводить дома кошек. Она ослушалась и принесла котят. Их постигла ужасная участь, а девочка пережила сильнейшее потрясение.

Знаменитость расскажет и травмирующем опыте, пережитом в подростковом возрасте. Андерсон призналась, что у нее была няня, которая изнасиловала ее. «Это была женщина-хищница, таких трудно понять. Пережитое заставляло меня доверять людям все меньше», — откровенничает Андерсон в интервью.

После юная будущая модель еще дважды пережила сексуальное насилие — в 12 и 14 лет. «Смысл мемуаров в том, чтобы не хранить подобные вещи в тайне», — смело заявляет она.

Узнают поклонники Андерсон и подробности ее большой любви с музыкантом Томми Ли. Они поженились всего через четыре дня после знакомства, но модель не жалеет о своем импульсивном поступке. «Мы влюбились друг в друга. Он подъезжал к дому в рыцарском облачении и верхом на лошади и читал мне стихи. Это было так здорово. Это и есть настоящая любовь», — уверена Андерсон.

Но вскоре после свадьбы модели и музыканта разразился скандал. Из дома супругов украли пленку с их секс-видео. И видео стало достоянием общественности.

Брак с Томми Ли развалился, как и последующие пять. В интервью Андерсон призналась, что справиться со всеми стрессами ей помогало материнство. «Я была матерью, это спасло меня. Если бы не мои сыновья, я не думаю, что выжила бы», — откровенно заявила она.

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