Айза пересадила волосы ради уменьшения лба

"Еще до того, как до меня дошло, что мне не нравится мой лоб, я хотела пересадить волосы в местах, где у меня шрамы на голове. Поэтому два года искала врача, кто это сделает. Слава богу, нашла. Поэтому я тут, в Стамбуле", — поделилась артистка.