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1 час назад

Айза пересадила волосы ради уменьшения лба

Мария Иглина

Рэп-исполнительница Айза-Лилуна Ай сделала процедуру по пересадке волос ради уменьшения лба. Подробностями бывшая жена рэпера Гуфа поделилась в своем Telegram-канале.

Айза пересадила волосы ради уменьшения лба
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Еще до того, как до меня дошло, что мне не нравится мой лоб, я хотела пересадить волосы в местах, где у меня шрамы на голове. Поэтому два года искала врача, кто это сделает. Слава богу, нашла. Поэтому я тут, в Стамбуле", — поделилась артистка.

Социальные сети

Известно, что процедуру стоимостью три тысячи долларов ей оплатил отец.

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В первый этап процедуры вошло зъятие волосяных луковиц, ради которого исполнительнице выбрили большую площадь волос на затылке:

"Во второй этап входит изъятие луковиц. Мне достали 2500 штук! Вы только представьте! Тебе 2500 раз протыкают сапфиром дырки, потом 2500 раз протыкают, чтобы достать 2500 луковиц, а далее 2500 раз эти луковицы вставляют там, где нужно".

Также Айза призналась, что не раз на снимках с помощью фоторедакторов уменьшала свой лоб.

Ранее Гомес ответила на комментарии о лишнем весе.

Звёзды,Белла Хадид,Гуф,
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