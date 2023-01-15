Айза пересадила волосы ради уменьшения лба

Рэп-исполнительница Айза-Лилуна Ай сделала процедуру по пересадке волос ради уменьшения лба. Подробностями бывшая жена рэпера Гуфа поделилась в своем Telegram-канале.
"Еще до того, как до меня дошло, что мне не нравится мой лоб, я хотела пересадить волосы в местах, где у меня шрамы на голове. Поэтому два года искала врача, кто это сделает. Слава богу, нашла. Поэтому я тут, в Стамбуле", — поделилась артистка.
Известно, что процедуру стоимостью три тысячи долларов ей оплатил отец.
В первый этап процедуры вошло зъятие волосяных луковиц, ради которого исполнительнице выбрили большую площадь волос на затылке:
"Во второй этап входит изъятие луковиц. Мне достали 2500 штук! Вы только представьте! Тебе 2500 раз протыкают сапфиром дырки, потом 2500 раз протыкают, чтобы достать 2500 луковиц, а далее 2500 раз эти луковицы вставляют там, где нужно".
Также Айза призналась, что не раз на снимках с помощью фоторедакторов уменьшала свой лоб.