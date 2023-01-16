Ольга Бузова упала во время катания на лыжах в Сочи

Певица и телеведущая Ольга Бузова разместила в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеоролик, на котором показала, как катается на лыжах в Сочи.
В конце видео звезда падает и катится с горы. Бузова поделилась, что не получила травм во время падения.
«Все нормально, все на месте. Голова на месте. Если ты не падаешь, значит, ты не катаешься. Чуть-чуть разогналась и чуть-чуть потеряла контроль, как ты уже валяешься в снегу», — написала исполнительница в личном блоге.