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57 минут назад

Анджелина Джоли повторила свой культовый наряд из 1990-х годов

Lenta.ru

Голливудская актриса Анджелина Джоли повторила свой культовый образ, в котором она появлялась на публике в 1990-х годах. Фотографии публикует Page Six.

Анджелина Джоли повторила свой культовый наряд из 1990-х годов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

47-летняя знаменитость прошлась по улицам Нью-Йорка в платье-комбинации цвета шампань в сочетании с черным атласным кейпом. В качестве обуви она выбрала бежевые лодочки на высоком каблуке, а волосы распустила. В руках телезвезда держала сумку люксового бренда Saint Laurent в тон одежды.

Согласно материалу, Джоли воссоздала собственный наряд 25-летней давности, в котором она посетила премию Cable Ace Awards в 1997 году. Тогда актриса вышла на красную ковровую дорожку в аналогичном платье в бельевом стиле серебристого цвета, а волосы при этом собрала в пучок.

Звёзды,Анджелина Джоли,
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