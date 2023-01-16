Анджелина Джоли повторила свой культовый наряд из 1990-х годов

Голливудская актриса Анджелина Джоли повторила свой культовый образ, в котором она появлялась на публике в 1990-х годах. Фотографии публикует Page Six.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

47-летняя знаменитость прошлась по улицам Нью-Йорка в платье-комбинации цвета шампань в сочетании с черным атласным кейпом. В качестве обуви она выбрала бежевые лодочки на высоком каблуке, а волосы распустила. В руках телезвезда держала сумку люксового бренда Saint Laurent в тон одежды.