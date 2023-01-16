Катя Жужа рассказала о травме головы годовалого сына

Экс-участница "Дома-2" Катя Жужа сообщила в социальных сетях, что ее годовалый сын Алекс попал в больницу. Жужа рассказала, что малыш травмировал голову. По словам блогерши, инцидент произошел во время прогулки мальчика с новой няней-филиппинкой. Экс-участница "Дома-2" отправилась вместе с мужем по делам, оставив детей с помощницами. О повреждении мальчика сообщила няня старшего сына Максима.

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"Филиппинка, как выяснилось, просто забила на Алекса, и он упал и рассек себе голову об бетонный угол", - отметила Жужа.

Узнав о травме, блогерша поехала домой, чтобы отвести сына в больницу. В клинике малышу наложили тейп, чтобы стянуть рану.

"Врач сказал, что, если бы рана была горизонтальной, пришлось бы зашивать", - посетовала звезда.

Жужа заявила, что после инцидента уволила недобросовестную няню. Более того, она заявила, что не намерена больше нанимать филиппинок для ухода за детьми.