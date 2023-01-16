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2 часа назад

Мелани Гриффит заметили с новым шрамом на лице после борьбы с раком кожи

Газета.Ru

Папарацци сфотографировали актрису Мелани Гриффит с большим шрамом на левой щеке. Об этом пишет Page Six.

Мелани Гриффит заметили с новым шрамом на лице
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«При ближайшем рассмотрении оказалось, что небольшая часть рваной раны, которая, казалось, была зашита, осталась открытой и заживает. Причина появления шрама у Гриффит неизвестна», — пишет издание.

На прогулку актриса вышла в солнцезащитных очках, черных лосинах, такого же цвета водолазке и кожаных ботинках.

В 2018 году Гриффит поделилась фотографией после того, как она перенесла процедуру по удалению рака кожи.

«Снова перевязана после дермабразии — последнего шага по устранению теперь уже удаленного базилярно-клеточного рака кожи. Если у кого-то из вас он есть, вылечите его. Если вы лежите на солнце, подвергаетесь воздействию большого количества солнечных лучей, будьте осторожны», — написала она.

В том же году Гриффит рассказала журналу InStyle о том, как тяжело ей далась борьба с раком кожи. Она описала это как «страшную вещь, когда ты актриса и работа зависит от твоего лица».

Звёзды,Мелани Гриффит,
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