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1 час назад

Кайли Дженнер поделилась откровенными снимками из новой фотосессии

Газета.Ru

Бизнесвумен и звезда реалити Кайли Дженнер поделилась с подписчиками личного блога кадрами из фотосессии в культовых нарядах от Jean Paul Gaultier.

Кайли Дженнер поделилась откровенными снимками из фотосессии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На фотографиях 26-летняя Кайли Дженнер позирует, лежа на кровати в компании своей лучшей подруги, модели Анастасии Караниколау. Девушки продемонстрировали поклонникам самые откровенные комплекты из новой коллекции Cyber от Jean Paul Gaultier — топы с глубоким декольте и облегающие мини-юбки.

В 1995 году Жан-Поль Готье представил коллекцию Cyber, в которой показал одежду, украшенную мелкими графичными узорами. Цветовые градиенты были специально разработаны на компьютере таким образом, чтобы форма одежды подчеркивала все изгибы тела. В ноябре 2022 французский модный дом переосмыслил свои архивы, представив новую коллекцию Cyber, в которую вошли наряды с полюбившимся поклонникам марки принтом в горошек. Помимо Кайли Дженнер и Анастасии Караниколау, в комплектах из обновленной линейки Cyber уже были замечены Кендалл Дженнер, Дуа Липа, супермодель Кэндис Свейнпол и Doja Cat.

Звёзды,Жан-поль Готье,Кендалл Дженнер,
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