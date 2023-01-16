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1 час назад

Российская блогерша Ида Галич рассказала о тратах в 1,5 млн рублей ежемесячно

Мира Маркина

Российская блогерша Ида Галич в своих соцсетях рассказала, сколько денег тратит ежемесячно на команду и бытовые нужды.

Галич рассказала о тратах в 1,5 млн рублей ежемесячно
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ежемесячный зарплатный фонд у меня немаленький — много больше миллиона рублей в месяц, включая стилиста, пиарщика, помощника и водителя. На домашние дела (няни, химчистка, клининг и так далее) тратится в месяц более 500 тысяч рублей", –призналась звезда.

Галич также упомянула об еще одной статье расходов – проектной заработной плате для части сотрудников. Она отметила, что "здесь расходы всегда разные".

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Ида добавила, что в ее команде есть сотрудники, которые получают процент от сделок.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Ида Галич пострадала на съемках новогоднего шоу.

Звёзды,Ида Галич,
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