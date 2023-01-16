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2 часа назад

Slava Marlow сообщил о расставании с Кариной Карамбейби

Газета.Ru

Певец Slava Marlow (настоящее имя — Артем Готлиб) в своем Telegram-канале объявил о расставании с блогершей Кариной Карамбейби.

Slava Marlow сообщил о расставании с Кариной Карамбейби
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы с Каринкой больше не вместе. Не раздувайте вокруг этого негатив и интернет-драмы», — написал музыкант в личном блоге. Также он отметил, что сохранил теплые взаимоотношения с Карамбейби после расставания.

Slava Marlow и Карина Карамбейби начали встречаться в феврале 2021 года. Через несколько месяцев в сети начали распространяться слухи о расставании пары, однако знаменитости не подтвердили новости о разрыве.

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