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9 минут назад

Ольга Серябкина рассказала об упертом характере сына

Газета.Ru

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина рассказала в социальных сетях, каким растет ее сын Лука. Серябкина заявила, что Лука - чудесный ребенок, однако с непростым характером. Она назвала сына активным и упертым.

Ольга Серябкина рассказала об упертом характере сына
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"И самое главное - если ты что-то ему не разрешаешь или куда-то не пускаешь, он настаивает на своем. Одним словом, скорпион", - рассказала певица.

Серябкина родила сына 20 ноября 2021 года от супруга Георгия Начкебия. Пара поженилась в октябре 2022 года. Они провели церемонию бракосочетания в Альпах.

Звёзды,Ольга Серябкина,
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