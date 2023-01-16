Беременная Орлова пожаловалась на проблемы со здоровьем

Известная российская певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова пожаловалась на непроходящий насморк во время беременности. О проблемах со здоровьем она рассказала в ролике, опубликованном на ее странице во «ВКонтакте».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Как же меня достал этот ринит, если бы вы только знали! Мне кажется, мне уже даже капли не очень помогают», — сказала Орлова.

При этом на кадрах у нее заметны симптомы ринита: покраснения на лице и заложенность носа.

Телеведущая объявила о беременности в сентябре 2022 года. Позже она раскрыла пол ребенка — по словам Орловой, у нее родится дочь. В ноябре она призналась, что в первом триместре страдала от жуткого токсикоза, однако затем самочувствие нормализовалось. Роды ожидаются в феврале. У ведущей также есть сын от первого брака.