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1 час назад

Беременная ведущая «Дома-2» пожаловалась на проблемы со здоровьем

Lenta.ruиещё 1

Известная российская певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова пожаловалась на непроходящий насморк во время беременности. О проблемах со здоровьем она рассказала в ролике, опубликованном на ее странице во «ВКонтакте».

Беременная Орлова пожаловалась на проблемы со здоровьем
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Как же меня достал этот ринит, если бы вы только знали! Мне кажется, мне уже даже капли не очень помогают», — сказала Орлова.

При этом на кадрах у нее заметны симптомы ринита: покраснения на лице и заложенность носа.

Телеведущая объявила о беременности в сентябре 2022 года. Позже она раскрыла пол ребенка — по словам Орловой, у нее родится дочь. В ноябре она призналась, что в первом триместре страдала от жуткого токсикоза, однако затем самочувствие нормализовалось. Роды ожидаются в феврале. У ведущей также есть сын от первого брака.

В декабре прошлого года Орлова опровергла слух об уходе из проекта на фоне беременности. «Может быть, я чего-то не знаю? Но завтра утром еду на работу», — так она ответила на вопрос подписчиков о том, действительно ли она покидает реалити-шоу. Ведущая также призвала поклонников не верить слухам.

Звёзды,Ольга Орлова,
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