Кендалл Дженнер высмеяла себя за новую попытку нарезать огурец

Кендалл Дженнер высмеяла свой прошлогодний ролик с нарезкой огурцов в новой рекламе UberEats с участием ее матери Крис Дженнер. 67-летняя бизнесвумен спрашивает свою 27-летнюю дочь, не хочет ли она заказать что-нибудь, пока та пытается нарезать огурец. В этот момент модель недовольно смотрит на овощ, с которым у нее возникли трудности, и скрещивает над ним руки, чтобы лучше держать нож.