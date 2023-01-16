Кендалл Дженнер высмеяла себя за новую попытку нарезать огурец

Модель Кендалл Дженнер решила повторить кулинарный трюк и вновь попыталась нарезать огурцы на камеру. Об этом сообщает Daily Mail.
Кендалл Дженнер высмеяла свой прошлогодний ролик с нарезкой огурцов в новой рекламе UberEats с участием ее матери Крис Дженнер. 67-летняя бизнесвумен спрашивает свою 27-летнюю дочь, не хочет ли она заказать что-нибудь, пока та пытается нарезать огурец. В этот момент модель недовольно смотрит на овощ, с которым у нее возникли трудности, и скрещивает над ним руки, чтобы лучше держать нож.
Напомним, что супермодель оказалась в центре скандала после дебюта эпизода семейного шоу о Кардашьянах, в котором были продемонстрированы не слишком выдающиеся кулинарные способности Кендалл Дженнер. Этот момент вызвал бурное веселье в социальных сетях, где люди высмеивали звезду реалити-шоу за отсутствие навыков нарезки овощей.